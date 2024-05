Bleona me foto erotike tregon se "është ende e dashuruar"

Me nje foto me ngjyrat, sfondin dhe veshjen e ngjashme me filmat erotike me pulle te kuqe, kengetarja Bleona Qerreti ka pozuar per te dhene nje mesazh.

"Ende ne dashuri" eshte mbishkrimi i vendosur ne foton e Bleona Qerretit e cila eshte publikuar se fundi ne faqen zyrtare te kengetares shqiptare me qendrim prej vitesh ne SHBA.

Domethenia e imazhit ne fjale nuk eshte e qarte. Prej muajsh Bleona i dha fund lidhjes se saj me Gani Bardhen, biznesmen shqiptar ne Amerike me te cilin u martua per disa vite.

Me pas Bleona ne intervista te ndryshme ka thene se fle vetem dhe se nuk ka nje njeri ne jeten e saj private.