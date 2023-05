Shfaqet i dashuri i Tunës: I thotë publikisht "të dua", përmend fëmijën

Nuk ka me asgje per tu fshehur. Pak orë para se Tuna të ngjitet në skenën magjike me këngën “Duam”, ajo ka marrë mbështetjen e shumë fansave dhe artistëve njëkohësisht.

Nuk e ka mbajtur veten më edhe partneri i saj Patris Berisha, ai ka shprehur për herë të parë publikisht dashurine Tunës duke permendur edhe femijen qe ajo pret.

Patrisi, me anë te një mesazhi shumë emocionues në profilin e tij në Facebook ka shkruar për Tunën duke i uruar asaj suksese ai i ka thënë “Te dua”.

Tuna do të prezantojë këngën e saj “Duam” në Pallatin e Kongreseve, një dedikim për dashurinë e saj, por edhe për fëmijën që pritet të vijë së shpejti në jetë.

“Zemër! Sonte “DUAM” do të ndjehet brenda trupit tim, tëndit dhe bebushit tonë, në shtratin e barkut tënd, më fuqishëm së kurë! TE DUA”, ka shkruar Berisha.