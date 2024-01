Shkencëtarët tregojnë: Të vendosësh pikë në fund të mesazhit është...

Komunikimi me mesazhe është bërë shumë i rëndësisëhm ditët e sotme. Tanimë, njerëzit dhe me emoji dhe me shenja pikësimi tregojnë shumë. Sipas shkencëtarëve, përfundimi i mesazheve me një pikë është "ashpërsi e panevojshme".

Psikologët e Universitetit të Binghamtonit kanë zbuluar se mesazhet e përfunduara me pikë (.) ishin perceptuar si të pasinqerta apo të rrejshme nga 126 studentët e testuar.

Problemi i përfundimit të fjalive me pikën si shenjë të pikësimit, ishte shfaqur publikisht qysh në vitin 2013 kur gazetari Ben Crair kishte shkruar se nuk ndihej i lumtur kur i përfundonte fjalitë me pikë. Sipas tij, dhe shumë të tjerëve, “Jo.” e ndalon tërësisht një bisedë, përderisa “Jo…” mundëson që ajo bisedë të vazhdojë.

Hulumtuesit e studimit të fundit kanë konkluduar se Crair e ka me të drejtë – pika në fund të fjalive ju bën të dukeni të pasinqertë, agresivë dhe të zemëruar.

Sipas “Ëashington Post”, shenjat tjera të pikësimit, siç është pikëçuditësja (!) – e cila ishte konsideruar si e dëmshme – faktikisht është më e shoqërueshme dhe më e sinqertë sesa shenjat tjera apo mosvendosja e shenjave të pikësimit fare në fund të fjalisë.