Përkthimi i Vettingut, BE i përgjigjet sulmeve të PD: Dënojmë akuzat e rreme

Perfaqesuesit e Bashkimi Europian ka reaguan ashpër pas akuzave të ngritura nga Partia Demokratike se Vettingu u përkthye gabim qëllimisht nga misioni i EURALIUS dhe zyra e delegacionit të BE-së në Tiranë.

Maja Kocijançiç, Zëdhënëse për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë e BE-së dhe për Politikën e Fqinjësisë dhe Negociatave të Zgjerimit thotë se transmetimi i përkthimeve zyrtare të çdo dokumenti është përgjegjësi vetëm e atyre institucioneve shqiptare që i paraqesin ato para Komisionit të Venecias.

Në deklaratën e saj, zëdhënësja e BE thotë se BE dënon akuzat e rreme në adresë të Brukselit. "BE dënon përhapjen publike të akuzave të rreme që pretendonin se EURALIUS dhe Delegacioni i BE-së janë përfshirë në gabime që supozohen të qëllimshme në përkthimin anglisht të legjislacionit shqiptar që i është dërguar për shqyrtim Komisionit të Venecias.

Shqiptarët mbështesin në shumicë dërrmuese reformën tërësore të drejtësisë që përfshin procesin e rivlerësimit (vettingun). Veprimet apo deklaratat, të cilat në mënyrë artificiale synojnë të krijojnë konfuzion, duket se kanë të vetmin qëllim që të mundohen të vonojnë zbatimin e reformës së drejtësisë, përfshirë rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

BE-ja është e vendosur të vazhdojë të sigurojë gjithë asistencën e nevojshme që qytetarët e Shqipërisë të kenë qasje në një sistem drejtësie të besueshëm dhe të përgjegjshëm", thuhet në deklaratën e zëdhënëses së Bashkimit Europian.