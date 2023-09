Horrori në Korçë/ Nëna rrëfen orët e fundit para krimit: Sherri në banesë

Zbardhet dëshmia në polici e Marsela Toshit, nënës së dy fëmijëve që u mbytën dje nga babai brenda banesës në Korcë. 41-vjecari Naum Toshi më pas vari dhe veten.

Marsela Toshi ka qenë në banesën e bashkëshortit pak orë para se të ndodhte krimi i rëndë,

Ajo pasi ka marrë vesh lajmin është kthyer nga Greqia dhe ka dhënë edhe dëshminë e saj në Polici.

24-vjeçarja thotë se pasi mësoi ngjarjen e rëndë u nis për në Shqipëri, ku u ndalua në kufi dhe u shoqërua në komisariat.

Marsela tregon se ditën e diel mes çiftit ka pasur grindje, dhe më pas ajo është larguar nga banesa.

“Ika në Greqi që të punoja. Do shkoja unë në fillim, të gjeja punë, pastaj do t’i merrja fëmijët. Ai më thoshte “na gjej për të ngrënë, bëj ç’të duash”. Burri më thoshte “ke fëmijë për të ushqyer”. Të dielën debatuam me fjalë, u zumë dhe unë ika”, rrëfen Marsela.

Megjithatë, ajo në dëshminë e saj thotë se burri nuk e ka dhunuar fizikisht.

Marsela Toshi ka hyrë në Shqipëri nga pika kufitare e Kapshticës, dhe me dëshminë e saj, do të mund të mësohet se çfarë ka ndodhur gjatë orëve që ajo qëndroi në banesë mbrëmjen e së dielës.

Pas largimit të gruas, 41-vjeçari Naum Toshi kreu krimin e rëndë, duke i mbytur dy fëmijët dhe duke varur veten.

Marsela 17 vjeç më e re se bashkëshorti i saj, kishte zgjedhur të punonte në një lokal nate, gjë që nuk miratohej nga bashkëshorti. Kjo kishte çuar edhe në një denocim të saj në polici, ku sërish 41-vjeçari kishte këmbëngulur që ajo ta linte punën. Mosmarrveshjet mes tyre çuan në këtë tragjedi, që u mori jetën edhe dy fëmijëve të pafajshëm.