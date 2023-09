BE i dhuron Doganave shqiptare 8 makina me mjete speciale antikorrupsion

Bashkimi Europian ka dhuruar 8 automjete të specializuara me pajisje profesionale për doganat për të forcuar luftën ndaj korrupsionin dhe abuzimeve.

Drejtoresha e Doganave, Belinda Ekonomi, mori në dorëzim çelësat e këtyre pajisje, por edhe përgjegjësinë për të garantuar kontrollet kufitare në vend.

Tetë automjetet e specializuara për kontrollet në lëvizje me pajisje profesionale dhe mjete të teknologjisë më të fundit iu dhanë Doganës Shqiptare nga Bashkimi Evropian.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Drejtoreshës, Belinda Ekonomi, e cila mori dorë çelësat e këtyre mjeteve mobile, i është kërkuar po ashtu garancia për forcimin e shërbimeve dhe shtimin e kontrolleve blic.

"Qëllimi i kësaj kontrate është të përmirësohet kapaciteti teknik dhe operativ i Drejtorisë së Anti-Kontrabandës dhe në përputhje me strategjinë e doganës, të planeve të specifikuara, duke siguruar prezencën tonë në zona me rrezikshmëri të lartë. Të mundësohen pika kontrolli autonome dhe efiçente duke kushtuar një vëmendje të veçantë jo vetëm ndaj luftës kundër kontrabandës por dhe leximit të tregtisë me qëllim krijimin e një sistemi sa më bashkëkohor të kontrolleve dhe inspektimeve sipas praktikave më të mira të BE", tha ekonomi.

Sipas burimeve zyrtare këto mjete të specializuara do të kryejnë një skanim në kohë të shpejtë duke përcjellë informacionin në databasin e doganës. Investimi është bërë për të përmirësuar kontrollet kufitare dhe lehtësuar tregtarët.