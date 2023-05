Priten reshje shiu e dëbore, ja parashikimi i motit për sot dhe nesër

Vendi ynë sot do të jetë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta ku më të dukshme do të jenë në Jug ku edhe priten reshje shiu.

Ndërsa në juglindje të vendit priten reshje dëbore.

Orët e pasditës së të dielës do të vijojnë me mot të vranët në ultësirën perendimore dhe në zonat malore juglindore do të ketë reshje dëbore.

Temperaturat e ajrit do të shkojnë nga 16-17 gradë C.

Moti nesër:

Veriu dhe qendra do të paraqiten nga kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare ndërsa me vranësira të dendura dhe shira të dobët do të paraqitet moti në zonat jugore.

Në juglindje priten edhe reshje të pakta dëbore. Parashikohet që situata e motit të vranët të jetë dominant në të githë territorin deri në mëngjesin e së martës.

Temperaturat do të pësojnë rënie me dy gradë në mëngjes, ndërsa edhe në orët e pasdites do të pësojnë rënie me 2-3 gradë të tjera.