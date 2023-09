Capital T dhe Jonida Vokshi flasin për "romancën" mes tyre

Ditët e fundit një lajm që fliste për një lidhje të mundshme mes reperit kosovar Capital T dhe moderatores Jonida Vokshi nisi të qarkullojë me shpejtësi në portale dhe rrjete sociale.

Të gjithë nisën të shkruajnë për lidhjen mes të dyve edhe pse realisht nuk kishte asnjë provë që të vërtetonte diçka të tillë, veç faktit se të dy kanë qenë në Londër në periudha të ndryshme kohore dhe diçka të tillë e kanë faktuar me fotot e publikuara në rrjete sociale. Por në një prononcim për ‘Thumb’, të dy protagonistët e thashethemit përgënjeshtruan lajmin.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Është krejt pa lidhje, as nuk e njoh mirë Jonidën, s’kam as ndonjë raport të afërt me të,”- u përgjigj reperi, ndërsa menjëherë më pas kërkoi numrin e Jonidës. Edhe aktorja dhe moderatorja ka reaguar, duke e konsideruar qesharake valën e thashethemeve.

“Kam qeshur shumë se unë në fakt në Londër kam qenë tre javë përpara se të publikoja videon dhe ata thoshin janë parë duke u puthur në Londër,”- u shpreh Jonida duke i dhënë fund njëherë e mirë fjalëve që qarkullojnë, ku mes të tjerash thuhet se ka qenë këngëtarja Elvana Gjata shkak i njohjes dhe më pas lidhjes së tyre.