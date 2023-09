Mos e prekni asnjëherë këtë lule, ja pasojat

Lulet e saj janë të bukura dhe mund të jenë shumë tërheqëse për syrin, kur i shikon, por ata që i prekin, e pësojnë! Ajo i përket grupit të 10 bimëve që duhet të mbahen larg nga fëmijët.

Kjo është bima me emrin ‘hogweed’ që i takon familjes së karotave. Ajo rritet deri në 420 centimetra, edhe është e mbushur me një lëng toksik. Lëngu i saj zhvillon fshikëza të pazakonta në lëkurë, shkruan revista Shije.

Ajo mund të shkaktojë djegie të shkallës së tretë, ose në rast se është në kontakt me sytë ka të ngjarë t’ju çojë në verbëri. Këto simptoma janë të shkaktuara nga kimikatet që përfshihen në këtë lëng.

Dhimbja e pabesueshme do të zgjasë nga 48 orë, por edhe disa muaj deri në 6 vjet. Ai duhet që të shpëlahet menjëherë me ujë, nëse ka kontakt me sytë. Nëse lëkura bie në kontakt me këtë lule, duhet të lahet me ujë të ftohtë.