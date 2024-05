Një 57-vjecar është vetëdjegur me benzinë në banesën e tij në Bilisht. Mësohet se shtetasi me iniciale K.Ç është lyer me benzinë dhe më pas i ka vënë flakën vetes. Ai është dërguar menjëherë për ndihmë mjekësore, por ka ndërruar jetë rrugës për në Spital.

Dyshohet se ky shtetas ka patur probleme mendore. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.