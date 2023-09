Çfarë i ka ndodhur Jennifer Lopez?! Shenja dhune në fytyrë

E preferuara jonë “Jenny From the Block” sapo na ka zbuluar një anë jo dhe aq të këndshme të aktrimit. Artistja ndau me fansat e saj një foto ku ajo shfaqej pa make up, e veshur me një robdeshan, me flokët topuz, dhe gjithashtu me një sy të nxire që duket qartë se do i ketë dhembur shumë.

“Ndonjëherë puna bëhet e vështire,- shkruan ajo poshtë fotos, – vuaj për artin tënd, duhet të shihni atë tipin tjetër, bëj shaka askush nuk më ka goditur, jam një person që dashuroj e nuk luftoj, por jam një luftëtare gjithashtu.”

Jennifer aktualisht është duke punuar në New York për sezonin e dytë të serialit televiziv, dramës Shades of Blue. Episodi i parë i sezonit të pare u publikua në janar të këtij viti.

Seritë e para deri tani janë pëlqyer shumë duke u ndjekur nga një audiencë e gjerë dhe prandaj puna për një sezon të 2 akoma dhe më të sukseshëm është edhe më e vështire. Lopez këtë herë jo vetëm që aktron si një nga personazhet kryesore të Shades of Blue por gjithashtu është edhe në rolin e producentes.