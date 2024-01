Dedikimi i vecantë për Ledionin, Sara Hoxha: Thefsh këmbën dhe urime!

Sara Hoxha dhe Ledion Lico dhe pak ditë do të bëhen prindër për herë të parë. Ndërkohë që ajo po shijon ditët e fundit të shtatzanisë, Ledioni po punon shumë për "The Voice of Albania" që do të shfaqet në ekran në janar.

Sara së fundmi i ka bërë një dedikim të vecantë Ledionit

“Liu, thefsh këmbën dhe urime për gjithçka! Mos ndalo kurrë së qeni kaq punëtor. Gjithnjë me dashuri, S",-shkruan Sara në një kartolinë të vendosur mbi tufën me lule.