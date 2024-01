Sulmi në Francë, Bushati: Akt i rëndë terrorist

Ministria e Punëve te Jashtme e Republikës se Shqipërisë dënon me vendosmëri atentatin e ndodhur sot ne selinë e revistës “Charlie Hebdo” ne Paris, si një akt i rende terrorist qe tronditi popullin francez dhe gjithë komunitetin e medias botërore. Ministria e Punëve te Jashtme nënvizon se asgjë nuk mund te justifikoje sulmin ndaj fjalës se lire. Republika e Shqipërisë bashkohet me dhimbjen e popullit francez dhe i shpreh ngushëllimet me te sinqerta familjareve te viktimave dhe autoriteteve franceze.