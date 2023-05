Plagosin rëndë me thikë dy persona, në pranga të rinjtë nga Kukësi(Emrat)

Policia e Kukësit ka arrestuar dy shtetas pasi u akuzuan për plagosjen me thikë të dy personave. Mësohet se Jeton Koloshi, 21 vjeç dhe Tasim Cengu, 26 vjeç, të dy banues në fshatin Bele janë arrëstuar gjatë ditës së dielë në lagjen numër 2 janë konfliktuar për motive të dobëta me dy shtetas të tjerë dhe i kanë goditur me thikë. Shtetasi M.S, 39 vjeç, banues në fshatin Bele ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin Ushtarak të Tiranës dhe S.M, 21 vjeç, banues në Kukës, jashtë rrezikut për jetën. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kukës, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje, e kryer në bashkëpunim ” dhe ” Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.