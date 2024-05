Ja risia që sjell iPhone 6S

Force Touch është një ndër funksionet më të reja të sjellë nga modeli i ardhshëm iPhone 6s. Përmes videos ju do të shikoni se si mund të përdorni funksionet dhe rolin që ai ka në telefonin tuaj.

Control Center, është një opsion që na mundëson që me një prekje të thjeshtë ne mund të aktiovizojmë Wifi, Bluetooth e kështu me radhë, me një prekje më të gjatë mund të kemi funksione të tjera siç mund të përmendim hapjen e menusë përkatëse të funksionit në fjalë.