Noizy heroi, ja vepra humane e radhës (Foto)

Veprat humand të reperit më të preferuar në Shqipëri nuk kanë fund. Noizy, pas veprës humane ditë më parë ndaj familjes së pediatres, këtë herë bën dicka tjetër. Në një foto të hedhur në rrjetet sociale shihet se reperi ka vizituar një familje të cilës edhe i ka ndihmuar.

Gjithashtu, Noizy përmes një postimi të bërë në Instagram ka thënë se do i ndihmojë dikujt nëse ka probleme me stomak dhe i duhet të operohet, pasi operacion do e ketë falas.