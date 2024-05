Familja çon në vend ëndrrën e Ergit

Kaluan dy ditë nga vdekja e këngëtarit 22-vjeçar Ergi Dini dhe ngushëllimet nuk ndalen. Fjalët tregojnë se fizikish ai nuk ndodhet këtu, por shpirti tij, zëri dhe veprat e tij nuk do të harrohen dhe do jenë mes nesh. Përsa i përket planeve të tij, u mësua një ditë para vdekjes së tij se Ergi po merrej me nje projekt. Raportohet se i ndjeri kishte gati të përfunduara dy këngë, një prej të cilave do të ishte një bashkëpunim me motrën e tij, këngëtaren Barbana Dini.

Bëhet e ditur se gjithçka ishte gati për të nisur xhirimet, madje mbrëmjen e aksidentit Ergi do të takohej me të motrën për të biseduar për xhirimet e klipit që do të niste gjatë këtyre ditëve.

Mësohet se familjarët do të kujdesen që dy këngët e fundit të Ergit, kënga solo dhe bashkëpunimi me Barbanën të publikohen për publikun duke çuar në fund atë që talenti nga Shkodra la në mes.