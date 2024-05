E pabesueshme! 3-vjeçari shpëton jetën e babait të tij(Foto)

Një ngjarje në Manchester ka shokuar një vend të tërë. Bëhet fjalë për një vogëlush 3 vjeç, i cili shpëtoi jetën e babait të tij diabetik, duke e ushqyer me forcë me kos frutash, pasi i ati humbi ndjenjat në kuzhinën e shtëpisë.

I vogli, Lenny-George, u ngjit në karrigen e tij të vogël, mori kosin e frutave në frigorifer dhe ia doli të ushqejë me forcë 34-vjeçarin, duke i rritur nivelin e sheqerit.

Vogëlushi i dha më pas tabletat e tij të glukozës duke e shpëtuar babanë nga koma diabetike. Nëna e tij Emma u shpreh për mediat se ishte pafundësisht krenare për të birin dhe nëse ai nuk do të kishte vepruar me aq zgjuarsi, bashkëshorti i saj mund të mos ishte më me ta.