Itali, u cilësuan të rrezikshëm, dëbohen nga burgu 3 shqiptarë

Tre shqiptarë në Itali do të përjashtohen, pasi janë konsideruar si të rrezikshëm për vendin, edhe pse ishin dënuar me 23 muaj burgim pas arrestimit të tyre.

Lavdosh Hoxha, 34 vjeç, Andon Manuka, 38 vjeç, dhe Gjuri Koltraka, 33 vjeç, të gjithë shtetas shqiptarë, do të dëbohen nga Italia, pasi gjykata u bind se është tepër e rrezikshme që të lejohen këta njerëz që të vazhdojnë të qëndrojnë në territorin italian.

Të tre shqiptarët ishin dënuar me 1 vit, 11 muaj dhe 20 ditë burg dhe një gjobë prej 2000 eurosh, që u zëvendësua me masën e dëbimit nga Italia të të tre të dyshuarve.

Banda akuzohet për një grabitje të kryer midis 7 dhe 10 tetorit të kaluar, në disa shtëpi në Latisana, San Giorgio di Nogaro, San Dona di Piave dhe San Stino Livenza. Ndërkohë, mbeti e hapur çështja e shqiptarit Adrian Gega, 28 vjeç, avokati mbrojtës i të cilit refuzoi dëbimin, shkruan shekulli.

Duke qenë të huaj, me qëndrim të paligjshëm, të pastrehë dhe madje pa ndonjë punë, gjyqtari theksoi se, prania e tyre në Itali mund të justifikohet vetëm në qëllimin e vetëm që të ndërhyjnë në shtëpitë private për të grabitur çdo gjë me vlerë. Të gjitha gjyqtari në vend të dhënë rrethanat lehtësuese ekuivalente me rëndues, nën lirim të pjesshëm të dhënë për njerëzit që e kishte ofenduar, për një total prej 500 Euro secili.

Shqiptarët janë autorët e një vjedhje të ndodhur disa ditë më parë, në mesin e natës. Ata hynë në një banesë, pronarët e të cilës ishin në gjumë dhe vodhën gjithçka: paratë, orët, telefonat celularë, bizhuteri ari, këpucë etj. Ata përdornin veshje për të shmangur lënien e shenjave të gishtave. Policia i gjeti falë gjurmëve të makinave të vjedhura, në sajë të imazheve të kamerave të vendosura në disa nga vendet më të vizituara nga banda.