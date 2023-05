Debati në FB/ "Mos do vendosni taksë edhe për fjetjen me gruan", ja si përgjigjet Rama

Kryeministri i vendit që në fillimet e nisjes së këtij posti ka qenë gjithmonë aktiv në rrjetet sociale duke bashkëbiseduar apo debatuar me popullin e tij. Tashmë ai e ka kthyer në zakon këtë gjë. Kreu i Qeverisë u përgjigjet komentuesve, edhe duke i thumbuar në jo pak raste.

Por ka edhe nga ata komentues që nuk ngurrojnë aspak të shprehin shqetësimet e tyre për situatën në vend.

Mëngjesin e sotëm, pas një postimi të kryeministrit Rama për fitoren e kandidatit të majtë në Kolonjë, nuk kanë munguar as reagimet e qytetarëve.

“Një hajdut më shumë”, shkruan një komentuese, të cilës Rama i përgjigjet “Gjynah për ty Xhulja, gjuhë kazani që në mëngjes”.

Sakaq një tjetër komentues reagon, duke i shkruar se “Ncncnc ske faj ti mer burr por faj kan ato delet që votojn për ty, ti je ai njeri që po i çon Shqiptarët drejt shkatërrimit?? ke menduar naj taks tjetër për të rritur??”.

Po në përgjigjen e tij kryeministri thotë se populli nuk është dele.

“Niku, kujdes mendjen mik i dashur se është gjë e madhe mendja Niku? Populli s’ka qenë s’është e s’mund të jetë kurrë dele, mjere kush e mendon këtë…”

Duke reaguar sërish komentuesi thotë se taksat janë rritur, dhe sipas tij janë shtuar të reja, duke u shprehur: “Z.Edi Rama jan dhe me keq madje, rritet energjinë,rritet siguracionin e makinave (kur rrugët ku ecim jan si mos me keq) vendin e mbushet plot me bar rritet akcizën e cigareve tani mendoni të rrisni dhe gazin pyes veten mos do vendosni naj taks për fjetjen me gruan se ajo ju ka mbetur”.