Rrëfimi i të resë/ ‘’Kam bërë seks me 3 meshkuj brenda 48 orëve, tani kam një hall të madh"

Një histori e "cmendur" është bërë publike së fundmi, ku një vajzë e shfrenuar ka bërë një gabim të rëndë.

Ajo shprehet se ka kryer marrëdhënie seksuale me 3 meshkuj brenda 48 orëve dhe tani ka mbetur shtatzënë.

Por ky nuk është problemi i vetëm, ajo nuk e di se me cilin mashkull e ka fëmijën.

RREFIMI:

E dashur Diedre!

Kam kryer marrëdhënie seksuale me 3 meshkuj brenda 48 orëve. Tani jam shtatzënë, por nuk ia kam idenë se kush është babai.

Unë jam 25 vjec, ndërsa i dashuri im është 27. Lidhja jonë ka nisur 2 vite më parë. Si fillim ne nisëm një lidhje duke mos menduar për fëmijë pasi nuk ndjehemi gato.

Kam kryer marrëdhënie me të fejuarin e motrës tek festa e tyre. Ajo është 22 vjece ndërsa i dashur saj 23. Ata organizuan një festë në apartamentin e tyre të shtunën mbrëma. Të gjithë u dehëm, në fund të festës mbetëm vetëm ne të katërt. Unë dhe i dashuri im ofruam ndihmë ër të pastruar vendin, por si fillim hapëm disa birra dhe verë. Motra ime dhe idashuri im shkuan më shpejt të shtrihen, ndërsa unë dhe i fejuari saj mbetëm vetëm të dy. Ai më mbushi një gotë me venë, pasi e mbaruam shishen nisëm lojën me shishe. Loja u bë pak e pistë, nisa të hiqja rrobat. Më pas nisë një seks të egër.

Të nesërmen shkova tek shtëpia e ish- të dashurit dhe pata marrëdhënie seksuale dhe me të. Më pas bëm sikur asgjë skishte ndodhur.

Unë bashkë me të dashurin punuam deri vonë të djelën kështu që unë shkova për Pazar, duke shkuar më pas tek shtëpia e ish- të dashurit. Kemi vite që jemi ndarë. Ai ishte një donzhuan dhe më lëndoi. Ai më tha se është pemduar dhe më ftoi për një pije. Nisëm të flirtojmë dhe më pas përfudnuam duke kryer marrëdhënie.

Gjithashtu pata marrëdhënie me të dashurin tim. Jam në dilemë, nuk e di kush është babi fëmijës sim.