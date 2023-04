Gruaja xheloze i preu penisin, burri merr ofertë për tu bërë pornostar

Një burri kinez, gruaja xheloze e të cilit i preu penisin dy herë kur ajo zbuloi se ai e kishte tradhtuar, i është ofruar për të luajtur në një film porno.

Fan Lung , 32 vjeç, vuajti zemërimin e gruas së tij , pasi ai përdori celularin e saj për të dërguar një email pikant për të dashurën e tij në Shangqiu, në provincën e Kinës qendrore Henan.

Një kompani e prodhimeve pornografike ka kërkuar z. Fan , duke i ofruar pagesë të majme për një film në kanalet xxx me të dashurën e tij Zhang Hung , 21 vjeç, me të cilën kishte tradhtuar dhe gruan, citon lajmifundit.al. Më herët ai i është nënshtruar operacionit për të ngjitur penisin e tij me një penis që mendohet të jetq marrë nga një qen, pasi gruaja ia hodhi nga dritarja dhe nuk mund të gjendej.

Firma quajtur "Bang You later" ka shprehur "ngushëllimet më të thella dhe të sinqerta " para se ti ofronte mbulimin e kostove të prodhimit dhe shpërndarjes, duke i mundësuar që ai të mbante 100 për qind të të ardhurave, raporton Mirror.

"Synimi ynë është që tju ndihmojmë financiarisht në këtë kohë tepër delikate , për tiu ndihmuar edhe për të rikthyer besimin tuaj seksual" shkruhej në letren që kompania i dërgoi z.Fan.