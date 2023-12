Panik në Zelandën e Re, tërmeti çan tokën në dysh(Foto)

Tërmeti në Zelandën e Re po paraqitet shumë e rrezikshme duke alarmuar banorët. Mësohet se në zonën e Kaikoura dëmet kanë qenë më të mëdha, duke carë në dysh në pjesën e saj më të madhe të rrugës. Njoftohet se pas kësaj janë shkaktuar shumë problem me lëvizjen e mjeteve. Shumë banorë janë evakuuar nga zonat e rrezikuara. Tërmeti i fuqishëm me intensitet 7.9, goditi ishullin rreth mesnatës së djeshme, me orën lokale