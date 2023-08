Femrat e kësaj shenje e kanë të vështirë të gjejnë partner, arsyeja do t’ju shokojë

Femrat e shenjës Bricjap janë cilësuar gjithmonë sit ë forta, strikte dhe të ftohta. Së fundmi dicka thuhet për femrat e kësa shenje…

Femra Bricjap

Qëndrimi e saj ndaj jetës është reale. E do qëndrueshmërinë. Vlerëson vetëm ata njerëz të cilët kanë vlera të caktuara në harmoni me kuptimet e saj. Në jetë nuk duan të humbin kohë me situatat joserioze dhe të parëndësishme. Urren bisedat e kota.

Është realiste. Di saktësisht të vlerësojë rrjedhën e disa ngjarjeve dhe është organizatore e shkëlqyeshme.

Në punë, si edhe në jetë, nuk dëshiron që në çdo mënyrë të tërheqë vëmendjen e të tjerëve. Punon në mënyrë diskrete dhe të vyeshme. Vetmia është vatra e saj. Vetë vendos që në njëfarë mënyre të jetojë anash.

Nuk do të mund të thuhej që është optimiste e madhe, ndërkaq jeta për të është shumë serioze. Nga të tjerët nuk pret shumë lumturi, nuk beson në kurrfarë magjie.

Ajo jeton duke fantazuar, por qëndron fuqishëm me këmbë në tokë dhe e di mirë se çka pret prej çdokujt.

Mos mendoni se ajo nuk do të sakrifikojë karrierën e saj për martesën.

Është e vështirë për të që të jetë e qetë në situata romantike. Ka shumë dëshirë fizike nën sipërfaqen e ftohtë të Bricjapit, ndonëse shumica e njerëzve dyshojnë dhe ajo kurrë nuk kënaqet rastësisht.

Një nga gjërat më tipike dhe të lezetshme rreth kësaj femre është edukata e saj e natyrshme dhe mënyra e hijshme që ka. Mirëpo, me durim ndihmojeni ta kapërcejë mungesën e besimit personal.

Kryeneçësia mund të jetë një nga të metat e saj, por ajo nuk është gërnjare apo e bezdisshme.