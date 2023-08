"U kthyem nga Zvicra për pushime në Shqipëri, policët na grinë me gjoba"

Dy vajza që janë kthyer në Shqipëri për pushime, kanë denoncuar atë që ato e cilësojnë si padrejtësi nga ana e policisë rrugore.

Ato shkruajnë në faqen “Jeta osh qef”, se janë gjobitur në Gjirokastër dhe lekët iu janë kërkuar në dorë.

“Pershendetje Jeta Osh Qef. Si jeni? Dua tju tregoj nje ngjarje, sot ne Gjirokaster na ndaloi policia nje polic rrugor dhe patrrulla e shoqerimit me fugonin e policis, une ne makin me shoqen time qe jeton ne Itali, une jetoj ne Zvicer dhe ktu jemi me pushime se na merr malli per Shqiperine.

Na ndaluan sapo ne dolem nga karburanti, makinen e kishim ne rregull, me siguracion, me patent, letra, tgjitha ne rregull dhe arsyeja e ndalimit ishte sepse dritat e makines ishin te fikura.

Policia e “NDERUAR” e shtetit ton shqipetar shkruajti gjoben e ndalimit me nje shume prej 30 mij lek te vjetra shqiptare dhe nje her na than se na ndaluan per dritat pastaj ne gjob ishte shkruajtur dhe per shpejtesi (pa radar).

Leket per te paguar gjoben na i kerkuan ne dore, kur me sa dim ne pagesa behet ne poste. Kjo eshte policia e degjeneruar qe nese sheh makine me emigrante me targa te huaja mundohet ta rrjepi sa me shum. Na kane ndaluar ne 4 postoblloqe pa lidhje, pa asnje arsyetim, biles kishte dhe nga ato polic qe na kerkuan nr e tel sepse na pane dy femra vetem“, shkruan një një prej vajzave, që ka postuar edhe videon e ndalimit.

Por, pas këtij denoncimi ka reaguar edhe Policia e Gjirokastrës, e cila ka postuar një video dhe thotë:

“Pershendetje Jeta Osh Qef. Pas videos qe ju nxorret me pare ne lidhje me ndalimin nga policia rrugore Gjirokaster te nje mjeti dhe ndeshkimin me mase administrative, duke respektuar ne maksimum gjith qytetaret dhe perdoruesit e rruges, ju sqarojme se masa eshte marre konform ligjit Nr.8378 dt. 22.07.1998 “Kodi Rrugore i Shqiperise” neni 144 pika 2 “Nuk respekton sinjalistiken rrugore” nga 1000-3000 eshte masa e ndeshkimit per shkeljen dhe eshte vendosur masa 1000 lek. Shikoni videon tjeter dhe vleresojeni vet. Faleminderit!”