Vendimi surprizë, Donald Trump heq dorë nga rroga: S`do marr asnjë dollar

Presidenti i zgjedhur republikan Donald Trump tha se nuk do ta pranojë rrogën e presidentit. Pyetja vjen pas shqetësimeve se çfarë do të ndodhë me të ardhurat e tij në prag të kalimit në Shtëpinë e Bardhë.

Në shtator të 2015, në New Hampshire ai tha: “Gjëja e parë që do tu them është se nëse zgjidhem President, nuk do të pranojë pagën, në rregull?.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në pyetje-përgjigjet online në Twitter dikush e pyeti Trump duke postuar videon e atij takimi elektoral: “A do hiqni dorë nga paga presidenciale nëse zgjidheni?”.

Përgjigja ishte kjo: “Meqë paga qënka shqetësimi, nuk do të marr as edhe një dollar. Do heq dorë totalisht nga paga ime nëse bëhem president”.

Në të njëjtën video Trump tha se fushatën e tij e financon totalisht vetë, dhe se nuk dëshironte para nga të tjerët. Paga vjetore e presidentit në SHBA është 400 mijë dollarë.