Shpërthimi i hidrogjenit në Ballsh, prokuroria nis hetimet për shkelje të rregullave

Shtetasi Shkëlqim Muça, 42 vjeç, humbi jetën ndërkohë që pesë persona të tjerë u plagosën pas një shpërthimi në Uzinën e Ballshit. Nga dëshmitë e para besohet se shpërthimi ka ndodhur për shkak të një defekti të përsëritur në pompën e pastrimit.

Vatra e shpërthimit ndodhet në Repartin 3, ose siç njihet ndryshe si hidropastrimi. Pas realizimit te këqyrjes se vendngjarjes, Prokuroria ka regjistruar hetimet për shkelje të rregullave të sigurisë në punë.

Inspektoriati Shtetëror Teknik ka konkluduar pas shpërthimit që rrezikoi edhe qytetin e Ballshit, se ngjarja ka ndodhur për shkak të mosrespektimit të rregullave teknike.

ISHTI thotë për Prokurorinë se gjatë kohës që po vihej në punë impianti i hidropastrimit është rritur presioni me hidrogjen 3 herë mbi normalen, ndërkohë që nuk ka funksionuar valvula e sigurisë.

Por sipas kompanisë së rafinerisë “Jonian”, incidenti është shkaktuar për shkak të një gabimi njerëzor si dhe nga ndërprerja e paparalajmëruar e energjisë elektrike dhe mosfunksionimi i linjës rezervë të energjisë. Së bashku me këto dy versione këqyrjen e vendngjarjes dhe këto dy qëndrime, si edhe marrjen e dëshmive, do të jetë Prokuroria që do të zbulojë përgjegjësitë e ngjarjes.

Zbulimi i përgjegjësive kërkohet jo vetëm nga kolegët e Shkëlqim Muçës, të cilët i kanë dhënë atij lamtumirën e fundit.

“Jemi të tronditur momentalisht. Nuk kemi asnjë fjalë për të thënë”, shprehet një punonjës i rafinerisë.

“Sigurisht që ka përgjegjësi dhe unë uroj dhe shpresoj që ato të dalin dhe përgjegjësit të ndëshkohen”, deklaroi kryetari i Bashkisë së Mallakastrës, Agron Kapllanaj.

“Unë bëj thirrje ISHP, strukturave shtetërore apo private qofshin, që të zbatohen me korrektësi të gjitha rregullat e vendosura”, thotë Kamber Veizaj, kryetar i Sindikatës së Naftëtarëve të Ballshit.

Vetëm një muaj më parë uzina u rivendos në punë pas një ndalese 1-vjeçare si pasojë e falimentimit të kompanisë ARMO. Uzina iu nënshtrua remontit dhe nisi aktivitetin në ditët para të muajit tetor.