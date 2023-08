"Po mundohemi të zhbllokojmë veton bullgare për këto dy vende"/ Presidenti i KE: Çështje orësh!

Presidenti i Këshillit Europian Charles Michel, ka reaguar sërish për sa i përket integrimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Europian. Dy vendet po mbahen “peng” për shkak të vetos që ka vendosur Bullgaria ndaj Maqedonisë së Veriut dhe rrjedhimisht ndaj Shqipërisë.

Charles Michel ka theksuar se krerët e BE po mundohen që të zhbllokojnë veton bullgare për çështje orësh për të çliruar rrugën për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

Ai njofton se është zhvilluar një takim me liderët e Ballkanit Perëndimor ku është diskutuar mundësia për të rigjallëruar procesin e dialogut me Ballkanin Perëndimor.

“Ne kemi këtë dëshirë të fortë për të vazhduar të përparojmë. Në veçanti, ne mbetemi shumë të angazhuar, përfshirë edhe orët në vijim, në lidhje me këtë mosmarrëveshje midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut.” thekson Charles Michel.

Presidenti i KE shton se Parlamenti bullgar me siguri do të duhet të mbajë qëndrime në orët e ardhshme dhe shpresojmë se kjo do të ndihmojë në çlirimin e procesit të negociatave jo vetëm me Maqedoninë e Veriut, por edhe me Shqipërinë, e cila është drejtpërdrejt e shqetësuar nga ky diskutim.

Reagimi i plotë:

Po mundohemi të zhbllokojmë veton bullgare për çështje orësh për të çliruar rrugën për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

Së fundi, sot në mëngjes, ne patëm një takim me liderët e Ballkanit Perëndimor, i cili ishte rasti për një shkëmbim të dendur, të frytshëm dhe intensiv, si dhe mundësia për të riafirmuar dëshirën tonë për të rigjallëruar procesin e dialogut me perëndimorët e Ballkanit.

Ne e kuptojmë se është e rëndësishme të jemi të mobilizuar për të inkurajuar reformat në fushën e sundimit të ligjit, në fushën e pavarësisë së drejtësisë dhe në fushën e luftës kundër korrupsionit.

Por na takon edhe ne që të angazhohemi me ta në përpjekje për të zgjidhur një numër të caktuar mosmarrëveshjesh që kanë krijuar ose krijojnë një frena në procesin me këto vende.

Ne kemi këtë dëshirë të fortë për të vazhduar të përparojmë. Në veçanti, ne mbetemi shumë të angazhuar, përfshirë edhe orët në vijim, në lidhje me këtë mosmarrëveshje midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Dhe ne kemi shprehur vullnetin tonë për të gjetur zgjidhje sa më shpejt të jetë e mundur.

Parlamenti bullgar me siguri do të duhet të mbajë qëndrime në orët e ardhshme dhe shpresojmë se kjo do të ndihmojë në çlirimin e procesit të negociatave jo vetëm me Maqedoninë e Veriut, por edhe me Shqipërinë, e cila është drejtpërdrejt e shqetësuar nga ky diskutim.