Edi Rama uron Trump për fitoren, komentuesit e ‘masakrojnë’ me komente

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë pas fitores së Donald Trump si president i Amerikës, teksa shton se marrëdhëniet amerikano-shqiptare do të forcohen në funksion të interesave të përbashkëta.

Rama ka shkruar edhe për Clinton, "nje mike e madhe e Shqiperise, Kosoves dhe gjithe shqiptareve, Hillary Clinton, nuk i’a doli dot te behet Presidentja e pare grua ne historine e Shteteve te Bashkuara”.

Por ajo që bie në sy, është reagimi i komentuesve pas postimit të Ramës, që i kujtojnë dekaratat e tij kundër Trump.

Postimi i Ramës:

Populli amerikan beri sot zgjedhjen e tij. Nje mike e madhe e Shqiperise, Kosoves dhe gjithe shqiptareve, Hillary Clinton, nuk i’a doli dot te behet Presidentja e pare grua ne historine e Shteteve te Bashkuara.

Kundershtari i saj, Donald Trump, u zgjodh Presidenti i dyzetepeste i SHBA, duke e bindur Sovranin te votoje alternativen e tij, pas nje debati te pazakonshem brenda e jashte Shteteve te Bashkuara te Amerikes.

Duke i uruar Presidentit Trump fitoren dhe te gjithe suksesin qe amerikanet dhe miqte e partneret e SHBA, i urojne atij vendi te madh, kam bindjen se marredhenia jone strategjike me Shtetet e Bashkuara, do te vijoje te forcohet ne funksion te vlerave e te interesave te perbashketa, te cilat e bejne Shqiperine nje mik e aleat te çmuar te popullit e te qeverise amerikane????

Reagimet:

Komentuesi: po c'tu desh qe fole, o burr i dheut? se njehere the qe s'do ndodhte brexiti, ndodhi, njehere the qe s'do behej trumpi president, u be. te lutem, per te qene brenda thuaj qe sala do vije ne pushtet vitin tjeter, se keshtu si e ke vetem e kunderta e asaj qe thua ndodh.

Komentuesi: Ame mos u tall..

Ndoshta do kesh mundesine ta takosh ne te ardhmen dhe nuk e di ç'pergjigje do t'i japesh kur do te thote qe...Ho më,ti je ai qe ke deklaru "Mos e dhente zoti qe une te fitoj"?:))

Komentuesi: Ishalla spo tmer me sy tkeq Donaldi, Edo se u dogje masanej sbohesh mo kryeminister.

Se dihet qe amerika ju ve ene ju heq ju

Komentuesi: Ju kujtohen ato qe keni thene para ca kohrash? Ndonje reflektim, a ka? Shpresojme qe ke mundin t'ia urosh edhe personalisht, e jo vec ne fb...

Komentuesi: Lere Trumpin ti po shih ata qarkullimet e ujit ne Shqiperi se po behet nami, si bota e trete, Dhe duam Evropen. Edi levizni ju lutem.

