Shqipëria e dyta në Europë për vrasjet, Berisha: Rama e Tahiri s'tregojnë shifrat

Ish-kryeministri Berisha ka reaguar në lidhje me një raport të "Small Arms Survey" që e rendit Shqipërinë të dytën në Europë për numrin e vrasjeve shkruan LajmiFundit.al.

Berisha hedh akuza mbi Ramën e Tahirin, të cilët sipast tij nuk tregojnë shifrat e sakta të vrasjeve.

Reagimi i Berishës:

Nje rekord tjeter i zi i Edvin Shullazit.

Shqiperia ngjitet ne kupolen e Europes per vrasjet!

Te dashur miq, sipas raportit "Small Arms Survey", Shqiperia renditet e dyta ne Europe per vrasjet. Nderkohe qe Rama dhe Saje qorri pjestojne me 2.5 here shifrat e vrasjeve.

Keshtu nga 138 vrasje vitin e kaluar deklaruan se kishte gjithsej 56 vrasje. Kjo deshmon per nje perkeqesim te madh te sigurise dhe revans te papermbajtur te krimit ne Shqiperi. Rikujtoj ketu se vendi yne renditej nen mesataren e vendeve te BE per vrasjet!

