Mbetjet në Fier, kompania tërhiqet: Duam vend tjetër, s’ka hapësirë

Protestat e shumta në Fier për impiantin e përpunimit të mbetjeve në Fier, duket se ndryshuan rrjedhë. Mësohet se kompania koncencionare kërkon ndryshimin e vendit për zbatimin e projektit.

Të dy institucionet bëjnë me dije se kompania ka argumentuar se vendi i përcaktuar në Mbyet për impiantin është i papërshtatshëm për shkak të hapësirës së pamjaftueshme, por edhe kushteve të tjera teknike, si prezenca e ujërave sipërfaqësore në terren. Në këtë situatë të hënën pritet një mbledhje urgjente e Këshillit Bashkiak të Fierit, ku do të shqyrtohet kërkesa e kompanisë. Një ditë më parë banorët e fshatit Mbyet paralajmëruan përshkallëzim të protestave këtë të premte, madje theksuan se do të vetëflijoheshin nëse impianti ndërtohej në atë zonë.

Protestat e shumta të banorëve shprehnin se ky ndërtim është i rrezikshëm, duke apeluar për zhvendosjen e projektit në një tjetër zonë. Kompania që ka fituar garën për kontratën koncesionare është një bashkim operatorësh ndërmjet Shoqërisë shqiptare “Integrated Technology Servicesi” dhe asaj italiane “Energy 2SRL”.