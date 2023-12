Tronditëse! Ja sekretet që meshkujt fshehin

Jo të gjitha thuhen! Veçanërisht nëse të lëndojnë. Ndoshta për këtë arsye, meshkujt nuk bëjnë zë, kur flasin me femrat. Më poshtë keni nëntë sekrete që meshkujt nuk do i pranonin kurrë para femrave:

“Peshqirët për zbukurim i përdorim si peshqir normal”.

“I mbaj mend datat jo për shkak të rëndësisë së tyre, por për shkak të ‘stuhisë’ që vjen pas nëse i harroj”

“Jemi shumë të dëshpëruar për vlerësimin. Edhe nëse marrim një kompliment, dhe pse mund të përgjigjemi me një psherëtimë, do të jetë shumë i vogël deri ditën që do të vdesim”

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Kur vjen puna tek sigurimi i të mirës së familjes, përgjithësisht ne tregohemi të fortë dhe se ia dalim, por në të vërtetë kemi shumë frikë se nuk po bëjmë sa duhet”.

“Kur një femër tregon për një femër tjetër, 99.99% të kohës ne e kemi parë para se të tregosh për të, por luajmë rolin e të paditurit”

“Çarçafët e krevatit lahen shumë rrallë”.

“Edhe unë jam i frikësuar nga merimanga dhe nuk dua të merrem me të”

”Kur pyesni çfarë po mendon, zakonisht themi “asgjë” që do të thotë “asgjë të krahasueshme”

“Brenda vetes ndihemi ende fëmijë që nuk duan të kenë asnjë lloj detyrimi”./styleicon/