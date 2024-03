Tahiri reagon për "gjyqtarin manjak": Ja pse Korporata nuk e do vettingun

Ministri i Brendshem Saimir Tahiri reagoi ne lidhje me skandalin e kreut te gjykates se Gjirokastres.

"Dite te zeza per drejtesine, nder shume te tilla, vetem kete jave. Njeri ne Diber, tjetri ne Fier, i fundit ne Gjirokaster.

Dite per te kuptuar perse nuk e duan vettingun, as Korporata e Gjyqtareve, as KLD, as SHQUP-i. E jo vetem keta!

Faleminderit medias! Po ben punen qe duhet te benin institucionet, per fat te keq, por kjo ka edhe me shume vlere.

Ka ende shprese!", shkruan Tahiri.

Sipas tij, Reforma ne Drejtesi do na cliroje nga te gjithe palacot ne sistemin e drejtesise, qe sot vene ende gjoba ne xhepin dhe mishin e qytetareve. "Vetem reforma ne drejtesi!", thekson Tahiri.