Edona Llalloshi shtatzënë, zbulon barkun e fryrë

Këngëtarja Edona Llalloshi është shtatëzënë me fëmijën e dytë.

Ditë më parë, këngëtarja foli për shtatëzaninë e saj duke mos zbuluar gjininë e foshnjës, por duke thënë se gjithçka po shkon mirë.

Edona, e cila është nënë e vajzës Doa, ka publikuar disa fotografi në rrjetet sociale duke shfaqur barkun e fryrë.

Ndryshe artistja shqiptare ka paralajmëruar se së shpejti do të vijë me një show televiziv dhe për herë të parë do ta shohim edhe në rolin e prezantueses.