Në Big Brother bëhet pjesëtar një futbollist ndërkombëtar, ja emri… (Foto)

Francesco Totti është bërë pjesë e spektaklit televiziv ‘Big Brother Italia’.

Kapiteni i Romës është parë me një valixhe në dorë teksa bëhet pjesë e shtëpisë më të madhe televizive italiane.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Totti i ka befasuar banorët me prezencën, por nuk ka bërë të qartë për sa kohë do të qëndrojë duke marrë parasysh ka obligime me skuadrën italiane të Romës.

Ndryshe, vlen të theksohet se prezantuese e këtij spektakli është bashkëshortja e ikonës romake, Ilary Blasi. /Telegrafi/