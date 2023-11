Ja çfarë duan më shumë meshkujt nga femrat… dhe nuk bëhet fjalë për seks

Zakonisht këtë do ta vënë në vend të parë të nevojave të tyre.

Çfarë do të thoshit kur të dëgjonit që meshkujt janë qenie shumë të ndjeshme? Me siguri do të qeshnit, por na besoni, kjo vërtet është kështu!

Në të vërtetë, një psikolog dhe Life couch kanë bërë një hulumtim interesantë me meshkujt, por edhe më interesante që rezultatet i ka ndarë me publikun.

Ai ka kaluar shumë vite duke biseduar me shumë meshkuj të cilët kanë shkuar tek ai në terapi, sepse kanë dëshiruar t’i zgjidhin problemet martesore.

Rezultati i hulumtimi është ky – meshkujt janë qenie shumë të ndjeshme dhe pikërisht u është kjo shumë me rëndësi, madje më me rëndësi se seksi, që partnerja të bisedojë me të derisa në të njëjtën kohë e prekë butësisht!

Kështu ndihet i fuqishëm dhe i dëshiruar.

Prekja e butë njëkohësisht edhe bashkë me komunikimin verbal dhe joverbal janë gjëja më e rëndësishme për gjininë mashkullore