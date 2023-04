Çudira shqiptare, vajza bën seks dhe ... ja pyetja që i bën gjinekologut

Një vajzë e re kosovare por që jeton në Zvicër i ka bërë një pyetje të çuditshme një gjinekologu online.

I ka treguat se ka bërë seks me të dashurin, por që dyshon se ende është e virgjër. Kjo për shkak se gjaku që ka dalë nga organi i saj gjenital, ka qenë i pamjaftueshëm për ta bindur se nuk është më e virgjër.

“Përshendetje jam albana nga Zvicra, deshta ju bej nje pytje se si humbet vergjiniteti kam pas mardhanie me te dashurin tim por nuk kam pas shum qe per te humbur virgjinitetin por vetem me ka dal pak gjak dua ta di amundet te ndodh te mos humbet nuk kam pasur shum dhimbje vetem pak gjak ju lutem me tregoni prej pergjigjen nga ju flm per mikuptim” e ka pyetur mjekun.