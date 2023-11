Rusia luftë me SHBA-në?! Ja 7 faktet e tmerrshme që nuk i di për Ushtrinë Amerikane

Army U.S.A”, është ushtria më e fuqishme në botë, nga teknologjia, armatimi dhe mënyra e organizimit.Por sa nga ju kanë informacione më të detajuara rreth Ushtrisë së Sheteteve ë Bashkuara të Amerikës? Këto janë 7 fakte interesante të cilat do t’jua japin një perspektivë të re rreth Ushtrisë Amerikane.

Ushtria Amerikane është më e vjetër se vendi të cilit i shërben.Amerikanët e festojnë ditëlindjen e kombit të tyre më 4 korrik. Por faktikisht ushtria është ‘vëllai i madh’ i Amerikës. Kjo ka kuptim kur i kemi parasysh këto fakte; ushtria kontinentale e vitit 1775 – e udhëhequr nga Gjorgj Uashingtoni (që më vonë do të ishte presidenti i parë i Amerikës) – filluan t’a mboshtin ushtrinë Britanike në mënyrë që Tomas Xheferson të kishte kohë dhe hapësirë që të shkruante (deklaratën e pavarësisë).

Nëse Ushtria e Shteteve të Bashkuare do të ishte qytet, do të ishte qyteti i 10’të më i madh në SHBAVetëm një milionë ushtarë shërbejnë në ushtri, gjysma e kësaj shifre janë aktive dhe shërbejnë me orar të plotë, kurse pjesa tjetër janë rezervistë të Gardës Kombëtare dhe Ushtrisë Rezerviste. Për ta vendosur në një perspektivë më të qartë; një qytet i mbushur me ushtarë do të ishte më i madh se San Hose, Kaliforni; Austin, Teksas; Jacksonville, Florida; dhe San Francisko.

Ushtria Amerikane është punëdhënësi i dytë, më i madh në vendMe 2.2 milionë njerëz që paguhen, Walmart është punëdhënësi më i madh në Amerikë. Por Ushtria e merr primatin e të dytit në këtë renditje. Kurse shkurtimet në buxhet që do të bëhen do t’a shkurtojnë numrin e ushtarëve në vitin 2015, por edhe me këto shkurtime përsëri do të mbetet në vend të dytë, pasiqë vendin e tretë e mbanë Yum Brands me 523.000 të punësuar.

Grada ‘Specialist’ është me e përhapur në Ushtrinë AmerikaneKa një arsye pse shumë ushtarë tallen me ekzistencën e ‘E-4 Mafia. Sepse nëse doni të bëni diçka në ushtri ju duhen patjetër specialisti (3 prej tyre) për t’a kryer atë punë. Në të gjithë ushtrinë janë 264.890 specialist, duke tejkaluar qerekun e numrit total të ushtarëve.

Ushtria Amerikane shpenzon afërsisht 3.8 miliardë litra karburante çdo vitSi çdo organizatë tjetër e madhe që i duhet energji për t’i realizuar operacionet e saj, edhe Ushtrisë Amerikane i duhet karburant, madje shumë karburant. Një dokument me fakte të ushtrisë tregonte se Ushtria Amerikane shpenzonte rreth 83 litra karburante në ditë për një ushtar.

Shumica e Presidentëve të SHBA-së kanë shërbyer në ushtri.Prej 44 sa është numri total i presidentëve që ka pasur SHBA, 31 prej tyre kanë shërbyer në ushtri, 24 prej tyre kanë shërbyer në Gardën Kombëtare, edhe pse ky nuk është ndonjë kusht – por presidenti Uashington e kishte filluar këtë traditë, e cila është përcjellur më vonë edhe nga shumë presidentë të tjerë.

Ushtria Amerikane posedon aq shumë toka dhe nëse do të ishte shtet, do të ishte më i madh se Hawaii dhe Massachusetts së bashkuNuk është befasi, Ushtria Amerikane ka shumë infrastrukturë. Ushtarët shërbejnë në 158 kazerma anembanë botës, kështuqë ushtria ka në pronësi më shumë se 6.7 milionë hektarë-tokë në SHBA ose më saktë 60.702 kilometra katrorë, që do të krahasohej me hapësirëne shteteve si Maryland, Vermont, apo Hawai.