Depresioni ka një tjetër shkaktar, mos e neglizhoni

Depresioni ka një tjetër shkaktar, që sipas mjekëve është moskonsumimi i vitaminës D. Kjo gjendet në shumë pak ushqime, peshku me yndyrë, dhe shumë njerëz e marrin përmes efektit natyral në trup të shkaktuar nga drita e diellit. Nivelet e ulta janë të lidhura gjithashtu me sindroma të kockave si osteoporoza, por mund të ndikojë dhe indin e muskulit, e tanimë është zbuluar se ka ndikim me nivelet normale të dopaminës, një lëndë kimike e lidhur me gjendjen mendore, në tru. Studimet e shumta testuan këtë vitamin në mijëra pacientë të cilët kishin crregullime mendore, dhe vetëm 159 njerëz që ishin mirë. Ata zbuluan lidhjen thelbësore midis niveleve të ulëta të vitaminës D dhe niveleve të larta të simptomave negative dhe depresionit te njerëzit me psikozë.

Studiuesit gjithashtu gjetën një lidhje mes rrjedhshmërisë së reduktuar verbale dhe dëmtime në njohje. KËshtu, studiuesit këshilluan të tregoni kujdes për këtë pjesë.

Në studimin e ri, i cili u publikua në Shoqatën Ndërkombëtare të Psikozës së Hershme në Milano, shkencëtarët testuan vitaminën D në 225 pacientë me çrregullime psiqike dhe në

Ndërkohë në gazetën “Studime Skizofrenike”, në Norvegji, shkencëtarët sugjeruan se vitamina D mund të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e pacientëve.