"Droga", propozimi i Manjanit për ushtrinë, ja si përgjigjet Saimir Tahiri

Deklaratës së Ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani për nxjerrjen e Ushtrisë në luftën kundër kanabisit, i është përgjigjur negativisht edhe Ministrit i Brendshëm Saimir Tahiri.

Tahiri tha se ky është një propozim jo i saktë.

“E mirëkuptoj vullnetin e tij pozitiv për të bërë një propozim që shkon në adresimin e këtij fenomeni, pos besoj se është i pasaktë, por hyn te propozimet e dëshirës së mirë. Unë besoj që puna jonë s’bëhet as përmes konferencave të shtypit, por bëhet duke marrë masat e nevojshme të cilat mund të sjellin efekt të menjëhershëm në luftën apo parandalimin e këtij fenomeni.

Me Manjanin besoj do gjejmë gjuhën shumë shpejt për miratimin e këtyre ndryshimeve në Kodin Penal. Jam shumë i hapur për propozimet e cdokujt, jo më të një kolegu tim sugjerimin e të cilit e mirëpres në cdo kohë”, tha Tahiri, duke shpresuar që propozimet që ai do i dërgojë Qeverisë për ndryshimet në Kodin Penal në përshkallëzimin e fajit dhe dënimit për ata që kultivojnë dhe trafikojnë drogën, të gjejnë edhe mirëkuptimin e Manjanit si ministër i Drejtësisë.