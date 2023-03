Operohet futbollisti shqiptar, ja falënderimi special për deputetin e PS-së

“Deputeti i Librazhdit z.Taulant Balla, ka treguar edhe nje here se mbetet gjithnje prane skuadres se Sopotit. Futbollisti Erjon Ballkoci per te dyten here brenda nje viti, eshte i detyruar te kryej nje intervent kirurgjikal ne gjurin e tij. Por K.F Sopoti si nje familje e madhe, paveresisht se po kalon nje moment te veshtire ne fushen e lojes, jashte saj gjithnje eshte i bashkuar. Dhe per kete akt human sigurisht duhet falenderuar z.Taulant Balla, per suportin e pa kursyeshem. Gjithashtu, i urojme rikthim sa me te shpejte ne fushen e lojes dhe operacion te mbare lojtarit tone Erjon Ballkoci, i cili ka vleresimin e te gjithe stafit dhe shokeve te skuadres”./LajmiFundit.al/