Në këtë rrëmujë politike, Ina Rama mes mikeshave larg zhvillimeve

Nëse do të kishte qenë kryeprokurori në këto momentë, do ti duhej të priste në zyrën e saj krerët më të lartë të shtetit. Por ndërkohë që kolegët e saj janë në ethet e një procesi hetimi kaq të komplikuar, Ina Rama ish-kryeprokurorja e Shqipërisë, ka fatin të jetë larg këtij tensioni dhe të pijë një birrë me mikeshat e saj në një qendër tregtare. Edhe pse tani nuk bën më jetë publike, Ina nuk mund të kalojë pa rënë në sy pasi në kohën që ishte në detyrë ajo u bë një personazh shumë i njohur dhe shumë prezente në jetën publike thotë Panorama.