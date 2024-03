Rama përballë Vuçiç, ja deklaratat e forta dhe të papritura në Beograd

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, ndodhet në Serbi, në kuadër të Forumit të Sigurisë në Beograd. Gjatë samitit, kryeministri Rama ka takuar homologun e tij serb, Aleksandër Vuçiç.

Ky i fundit ka bërë një deklaratë të papritur përballë Ramës, teka ka thënë se ka marrëdhënie të shkëlqyera me Rusinë.

“Kemi marrëdhënie shumë të mira me Rusinë, normale. Nëse Angela Merkel nuk do ishte më Kancelare, do kishte një çrregullim evropian. Ajo ka bërë përpjekje të mëdha për stabilitet”, ka thënë Vuçiç.

Nga ana tjetër, edhe Rama ka bërë një deklaratë të fortë, teksa ka theksuar se Evropa ka probleme, ndërsa Shqipëria jo.

“Tani Shqipëria nuk ka probleme, Evropa ka. Serbia sjellje evropiane ndaj refugjatëve. Shqipëria është gati të jetë pjesë e Evropës. Mergel ka shpëtuar fytyrën e Evropës”, ka deklaruar Rama nga Beogradi.