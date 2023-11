Shokon Rita Ora: Flirtoj me të gjithë sepse dua ti vë në siklet

Kengetarja Rita Ora ka folur hapur rreth flirtimeve me djemtë e “The X Factor”, duke thënë se ajo e bën këtë gjë thjesht për t’i vënë të tjerët në siklet.

“Edhe kur jam në shtëpi, më pëlqen shumë të flirtoj. Unë thjesht bëj shaka, por disa njerëz e marrin seriozisht. Unë veproj në këtë mënyrë pasi i bëj ata të ndihen në siklet”, ka thënë Rita..

Por duket se djemtë e audicioneve të “The X Factor” kanë vendosur t’ja kthejnë me të njëjtën monedhë, duke flirtuar me këngëtaren e hitit “Body On Me”.