Idrizi reagon ndaj Kotzias: Çështja çame sa të ketë jetë, nuk fshiheni dot

Kreu i Partisë Për Drejtësi Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrizi, nënkryetar i Kuvendit te Shqiperise, i është përgjigjur deklaratës së ministrit të Jashtëm grek, duke theksuar se pohime të tilla flagrante se nuk njeh çështjen çame, janë shkelje e të drejtave të njeriut.

Idrizi tha se nuk është e nevojshme t’i kthehet përgjigje një gjuhe të tillë aspak diplomatike, duke shtuar se ato janë të denja për një pasardhës të Napoleon Zervës dhe jo të një ministri shteti anëtar të BE-së.

"Kotzias deklaron se Greqia nuk e njeh dhe nuk do ta njohë kurrë çështjen çame. Cilin kapitull nuk njeh, atë të shpërnguljes me dhunë të 90% të popullsisë shqiptare të Çamërisë, të ekzekutimit e torturimit mes tyre të mbi 20% burrave, grave dhe fëmijëve, që renditet si një masakër e lemerishme e një akt i pastër gjenocidial".

Kjo do të thotë që xhelati ka duart e pastra dhe se së bashku me qeverinë e djeshme dhe të sotme greke keni vendosur t’ia lani e t’ia terni duart me gjak? A e mohoni dot që ky është akt gjenocidi dhe shkelje e të drejtave të njeriut dhe Evropa ka lindur mbi këtë themel juridik e shpirtëror?, pyet me tej Idrizi.

Ai thekson se çështja çame do të ekzistojë derisa të ketë jetë.

"Ju kam deklaruar një herë, njëqind herë, njëmijë herë: çështja çame do të ekzistojë derisa të ketë jetë e frymë dhe shqiptari i fundit, nip e stërnip Çamërie. Këtij krimi nuk i fshiheni dot me kërcënime e gjuhë vulgare. Ne jemi shqiptarë të Çamërisë, jemi evropianë dhe si të tillë do të sillemi, por më besoni dhe kjo është besë shqiptari: Kthim mbrapa kjo çështje nuk ka!" ka bere me dije kreu i PDIU.

Sipas Idrizit një letër e tillë vjen në vigjilje të vizitës së kryeparlamentarit Meta në Athinë me qëllim sipas tij, “si për ta kompleksuar vizitën”.

"Unë uroj dhe jam besimplotë që z. Meta, në cilësinë e Kryetarit të Kuvendit, së bashku me delegacionin shumë ngjyrësh që e shoqëron të mbajë qëndrime të qarta për çështjen çame si detyrim i Rezolutës së Parlamentit të Shqipërisë dhe në vijimësi të qëndrimit të tij në Athinë në vitin 2001 në cilësinë e Kryeministrit", thekson kreu i PDIU.