Shkenca surprizon, nëse hani këto ushqime do të lindni djalë

Kur mbesin shtatëzënë, femrat direkt kërkojnë të dinë gjininë e fëmijës. KËshtu atom und të bëjnë plane për emrin, rrobat apo ngjyrën e dhomës. Sipas shkencës, kjo gje mun të paracaktohet. Është fakt shkencor që qelizat vezore mund të fekondojë maksimalisht 12 orë nga ovulacioni, por nëse kryhen marrëdhënie menjëherë pas ovulacionit është mundësia më e madhe që do të bëheni me djalë, sepse sperma me kromozomin Y janë më të shpejta.

Nëse marrëdhënie keni pasur para ovulacionit, shansi më i madh është që të bëheni me vajzë, sepse në atë rast kromozomi X ka jetëgjatësi më të madhe.

Ekspertët e Universitetit të Oxfordit dhe Exeteri kanë konstatuar që lloji dhe sasia e ushqimit mund të kenë ndikim në gjininë e fëmijës.

Nëse dëshironi të keni djalë, ulni konsumimin e produkteve të qumështit, dhe konsumoni pemë dhe perime, posaçërisht bananet të cilat janë të pasura me kalium, i cili u shkon për shtat kromozomeve Y.

Për t’u bërë me vajzë duhet të konsumoni artikujt e pasur me magnez dhe kalcium, por edhe artikuj të thartë. Nuk rekomandohet konsumimi i patateve.