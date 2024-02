Zbulohet çmimi, ja sa u kanë kushtuar shqiptarëve 11 makinat elektrike

Policia shqiptare tashmë disponon në flotën e saj edhe 11 makina elektrike. Ky ishte një lajm që bëri edhe xhiron e mediave ndërkombëtare.

Gjatë prezantimit të tyre, ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, tha se këto mjete do të shpenzojnë më pak se një kafe në Bllok. Ato mund të karikohen në priza elektrike. Por as Tahiri dhe as ministri i Energjitikës, Damian Gjiknuri, nuk përmendën ndonjë shifër konkrete se sa ishte kostoja e këtyre makinave.

Është deputeti demokrat Gent Strazimiri i cili ka zbuluar se sa kanë kushtuar 11 makinat elektrike.

"Duke qenë se asnjë media a gazetar nuk më rezulton të jetë interesuar se ku u blenë e sa na kushtuan 11 makinat elektrike të policisë që na barazuan me Danimarkën për pastërti, hodha një sy nga interneti... Këtu thotë midis 30-35.000 euro ....copa...!!!!", shkruan Strazimiri.