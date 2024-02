S'kanë të sosur telashet për De Biasin! Një tjetër mungesë ndaj Lihtenshtejnit

De Biasi ka marrë dy lajme aspakt të mira në pritje të dy ndeshjeve të radhës të vlefshme për “Rusi 2018”.

Pas lëndimit të Sadikut, trajnerit De Biasi do t’i duhet të bëjë pa Ledian Memushajn, i cili nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjen e sotme kundër Lihtenshtejnit. Mesfushori nuk arriti të rikuperohet në kohë pas dëmtimit me ekipin e Peskarës.

Mirëpo alternativat e vetme të De Biazit për rolin e organizatorit mbeten Jahmir Hyka dhe Ergys Kaçe. Hyka pritet ta nis si titullar ndeshjen me Lihtenshtejnin, ku do të përpiqet përmes sulmeve dhe driblimeve të mbajë skuadrën para portës kundërshtare.