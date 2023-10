Plagosi babanë me pistoletë, 22-vjecari emër i njohur për policinë, 2 herë i dënuar

Djali i cili plagosi me armë zjarrin babain në Durrës është një person me precedent penal. Policia jep të dhënat në lidhje me të kaluarën e 22-vjeçarit N.Mone, ku sqaron se ka qenë dy herë i dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Ai është liruar nga burgu në vitin 2015.

1-Në vitin 2011 është vendosur masa e sigurisë”Arrest me burg”për veprën penale “Prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

2-Me Vendimin Nr.910, datë 23.10.2014 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durrës e ka dënur me 14 muaj burgim për veprën penale” Prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike”.

Gjithashtu edhe i vëllai i tij, shtetasi E.M. 32 vjeç është dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me Vedimin Nr.585, datë 14.09.2011 me 4 vjet burg për veprën penale” Prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike”.