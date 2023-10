Ndeshja me Lihtenshtejnin, Ajeti: Nuk jam në gjendje të ndihmoj vëllezërit e mi

Futbollisti i Kombëtares, Arlind Ajeti do të mungojë në ndeshjen me Lihtenshtejnit që do të zhvillohet këtë të enjte shkruan LajmiFundit.al.

Ajeti u është drejtuar rrjeteve sociale ku edhe ka uruar kuqezinjtë për fitore.

"Esht shum e veshtir per mua qe edhe ksaj radhe nuk munda te jem pjes e ksaj loje dhe mos te jesh ne gjendje te ndihmoje vllezerve te mi.

I uroj vllezerve te mi shum sukses???? edhe nje her ne kto dy ndeshje dhe shpresoj te ndimoje ne ndeshjen e ardhshme"-shkruan Ajeti./LajmiFundit.al/